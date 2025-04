Ilgiorno.it - Austria e Germania. Le offerte Eures

Lavorare nei servizi di ospitalità, ristorazione e caffetteria. Sono sessanta le professionalità ricercateItalia e, parte della rete europea dei centri per l’impiego, per hotel e ristoranti in Tirolo e Vorarlberg. Le ricerche aperte, disponibili nella sezionedi lavoro su afolmet.it, sono hotel receptionist (codice 92846), waiter, chef de rang, commis de rang, batender (codice 92847) e cook, chef sous chef, patissier, commis de cuisine, entremetier (codice 92861). È possibile candidarsi direttamente in banca dati entro il 15 maggio 2025 oppure inviando il proprio CV in inglese o tedesco all’indirizzo all’email@afolmet.it. I candidati preselezionati riceveranno un QR code per prenotare i colloqui di selezione che si terranno online il 20 maggio 2025.Dedicato ai trasporti è il progetto di formazione e lavoro proposto dalle retiItalia e, insieme al servizio tedesco di collocamento internazionale ZAV, per qualificarsi e lavorare come autisti professionisti, di autobus e di camion, in Baviera e Nord Reno-Vestfalia.