Assaggi 2025 Viterbo celebra l’enogastronomia del Lazio tra storia sapori e visioni

Dal 17 al 19 maggiotorna a essere la capitale del gusto con– Salone delLaziale. Questo evento diffuso racconta,e reinventa l’identità agroalimentare della regione attraverso tre giorni intensi di degustazioni, laboratori, talk, show-cooking e incontri con chef e produttori.Giunto alla quarta edizione,si trasferisce quest’anno in uno scenario d’eccezione: il Complesso di Santa Maria in Gradi. Questo tesoro duecentesco, situato nel cuore della città, è simbolo del legame profondo tra cultura materiale e patrimonio storico. Qui, tra i chiostri medievali e rinascimentali, si snoderà un percorso sensoriale pensato per coinvolgere i cinque sensi. Questo percorso restituirà il racconto corale del territorio attraverso il cibo, la bellezza e le storie di chi ne custodisce le radici.