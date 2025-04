Lanazione.it - Arriva l’Aboca day il 4 maggio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 aprile 2025 – Aboca day il 4. Un'intera giornata alla scoperta dell'azienda Aboca tra visite guidate, passeggiate fra le coltivazioni di collina e attività di laboratorio.PROGRAMMA: Ore 10.00: ritrovo in Località Aboca, 20 a Sansepolcro (AR) e inizio della visita guidata alle coltivazioni. Ore 11.00: inizio dell'attività di laboratorio in serra. Ore 12.30: fine delle attività della mattinata. Ore 15.00: ritrovo ad Aboca Museum in via Niccolò Aggiunti 75 a Sansepolcro (AR) e inizio visita guidata. Ore 16.00: fine della giornata.Costo: 18€ adulti, 10€ bambini (dai 6 ai 18 anni)ISCRIZIONI ONLINE--- Pagamento: - A mezzo bonifico bancario intestato a Circolo Esploratori di Odoardi Michela IBAN IT64R0306971617100000002602; - Con carta di credito comunicandone i dati alla segreteria che procederà con l'addebito senza strisciata - Ai seguenti link Sum Up: disponibili a breveSi prega di comunicare la modalità di pagamento prescelta a info@circoloesploratori.