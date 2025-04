361magazine.com - Arriva la terza stagione di “And Just Like That”: le anticipazioni

In esclusiva il 30 maggioTra nuovi amori, passioni travolgenti e l’inossidabile legame dell’amicizia, tornano le protagoniste di AND. con la, dal 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.Sotto il sole rovente di una New York estiva, Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa sono pronte a vivere dodici nuovi episodi ricchi di emozioni, tra carriera, famiglia, avventure sentimentali e, soprattutto, la loro straordinaria amicizia che resiste al tempo.La serie Max Original e Sky Exclusive, firmata da Michael Patrick King, svela oggi il teaser trailer di questa attesissima, che ci riporta nella vita vibrante e scintillante delle iconiche cinquantenni.Nel cast ritroviamo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury e Nicole Ari Parker, affiancate da Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells e, naturalmente, John Corbett.