Arrampicata sportiva Cdm boulder al via nel fine settimana si parte dalla Cina

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il via alla stagione agonistica mondiale di: questo, infatti, partirà la Coppa del Mondo. Venerdì 18 aprile, e fino a domenica 20, si terrà la prima tappa in: per il secondo anno consecutivo sida Keqiao con la gara di. Nel dettaglio, questa specialità vedrà andare in scena sei tappe tra aprile e giugno. Dopo la, infatti, si passerà a Curitiba, in Brasile (15-18 maggio), che ospiterà la prima gara di Coppa del Mondo IFSC in Sud America. La terza prova si svolgerà a Salt Lake City, negli USA (23-25 maggio). Poi le tappe in Europa, a Praga dal 6 all’8 giugno e a Berna dal 13 al 15 giugno, per arrivare alla tappa conclusiva a Innsbruck, dal 25 al 29 giugno.: azzurri e grandi nomi internazionali nella prima tappa diinGLI AZZURRIL’azione si terrà allo Shaoxing Keqiao Yangshan Climbing Center e saranno otto gli azzurri impegnati.