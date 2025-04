Lortica.it - Arezzo, due donne ritenute pericolose: il Questore emette nuovi provvedimenti di prevenzione

Prosegue l’attività didella Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica sul territorio. A pochi giorni dall’emissione di analoghi, ildi, Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, ha firmato due nuove misure amministrative nei confronti di altrettantesocialmentein base a due distinti episodi accaduti in città.Il primo episodio ha coinvolto una donna residente a Roma, responsabile di un furto aggravato all’interno di una profumeria situata in un centro commerciale di. La donna, agendo in concorso con altri soggetti, aveva occultato della merce in un giubbotto schermato per eludere i sistemi antitaccheggio. Alla luce della pericolosità dimostrata, ilha disposto per lei il foglio di via obbligatorio, con il divieto di far ritorno nel Comune diper i prossimi due anni.