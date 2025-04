Tg24.sky.it - Antisemitismo a Milano, sfregiato il murale dedicato a Liliana Segre

è stato vandalizzato ils raffigurante, Edith Bruck e Sami Modiano, tra le ultime testimoni dell’Olocausto. L’opera dell’artista AleXsandro Palombo è stata imbrattata con la scritta “Israeliani Nazi”, la stella di David, il segno uguale e una grande svastica nazista. Sfregiata anche l’immagine di Papa Francesco con il cartello che denunciava il diffondersi dell’. Il volto del del Santo Padre è stato cancellato insieme alla scritta “anti-semitism is everywhere”. "Asi chiede di fermare la guerra a Gaza con azioni di vandalismo in tutta la città, urlando liberamente qualunque tipo di insulto antisemita e finendo per deturpare in modo ignobile e con una grande svastica un'opera pop che celebra tre tra gli ultimi grandi testimoni e simboli di pace sopravvissuti agli orrori della Shoah.