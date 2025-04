Chiccheinformatiche.com - Android si aggiorna: arriva il riavvio automatico dopo 3 giorni di inattività

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Google introduce una nuova funzionalità pensata per migliorare le performance e la sicurezza degli smartphone: iltredi. Una novità destinata a cambiare il modo in cui gestiamo i nostri dispositivi.sie inserisce il: un sistema più efficiente e sicuroCon glimenti più recenti,ha iniziato a includere una funzione che consente al sistema operativo di riavviare automaticamente il dispositivo72 ore consecutive di. Questa funzione ha lo scopo di:Liberare risorse di sistemaApplicarementi in sospesoMigliorare la stabilità complessiva del sistemaRinforzare la sicurezza attraverso uncompletoIn passato, molti utenti tendevano a non riavviare il telefono per settimane, se non mesi, causando rallentamenti o piccoli bug.