Liberoquotidiano.it - "Andar là a pietire". Bersani insulta Meloni

Il fatto che la visita di Giorgiada Donald Trump sia un momento importante nella trattativa sui dazi non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione europea non sfugge a nessuno. Tranne che al Pd, che continua a picchiare durissimo sulla premier e la sua missione alla Casa Bianca per mero calcolo elettorale. Il presidente del Consiglio nelle scorse ore ha ammesso il "momento difficile" e di "essere consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo". Pier Luigi, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì, su La7, ascolta il video dellae poi parte in quarta. "La cosa che disse quando era allegra non sta né in cielo né in terra, non aveva capito qual è il problema. Certo, il primo messaggio non volendo turbare l'amico Trump, è stato 'stiamo calmi, facciamo un pisolino e poi la cosa si aggiusta'.