Movieplayer.it - And Just Like That 3, Mario Cantone ha chiesto più scene di nudo: "Mi piace essere un sex symbol a 65 anni"

Leggi su Movieplayer.it

La star di Sex and the City e della serie sequel vorrebbe avere più possibilità di mettere in mostra le proprie nudità nella terza stagione. Ospite del podcast Are You a Charlotte? di Kristin Davis,, che ha interpretato il wedding planner di Charlotte nella serie Sex and the City, ha raccontato un consiglio che ha dato allo showrunner Michael Patrick King.hadi avere piùdinella terza stagione dello show per un motivo molto preciso che lui stesso ha raccontato nel corso della chiacchierata con la collega.vuole piùdiin And3 "Gli ho detto che voglio più nudità" ha spiegatodopo aver girato alcunedi quel tipo .