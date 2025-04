Dilei.it - Amici 2025, Chiamamifaro rompe il silenzio dopo l’addio: le parole della figlia di Cristina Parodi

l’eliminazione dadie Giorgio Gori,e commenta su Instagramalla trasmissione di Maria De Filippi. La giovane sin dall’inizio aveva attirato l’attenzione del pubblico per via del suo talento, ma anchescelta di utilizzare un nome d’arte per prendere le distanze da due genitori molto famosi., l’eliminazione diè stata eliminata daessere arrivata all scontro con Senza Cri. Il ballottaggio ha consentito aCarella di restare nella scuola, mentre Angelicaha abbandonato la trasmissione, terminando la sua gara per la finale.Un addio che è stato commentato da Maria De Filippi, che ha dedicatomolto belle alla cantante. La conduttrice è molto amica die Giorgio Gori, genitori di, così tanto che lei e Maurizio Costanzo sono stati testimoni di nozzecoppia.