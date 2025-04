Ambiente 500 ragazzi a lezione di Oceano sbarca a Ischia la prima Sea Beyond Ideas Box

Leggi su Ildenaro.it

Cinquecento giovani studenti, dai 4 ai 17 anni, adi. Per approfondirne la biodiversità, apprendere il rapporto tra mare e clima e, soprattutto, affrontare su base comunitaria le sfide ambientali. Arriva ae Procida laSeaBox, realizzata da Biblioteche Senza Frontiere Italia – organizzazione no-profit che lavora per consentire l’accesso all’informazione, all’istruzione e alle risorse culturali a bambini e giovani cittadini in comunità vulnerabili – con il supporto di Sea, il progetto del Gruppo Prada condotto dal 2019 in partnership con la Commissionegrafica Intergovernativa dell’Unesco con l’obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell’e la sua sostenibilità. L’box, ideata pro bono dal creatore francese Philippe Starck per Bibliothèque Sans Frontière nel 2014, è una mediateca mobile configurabile in 20 minuti, è composta da 4 moduli e, una volta dispiegata, crea uno spazio culturale di oltre 100 metri quadrati.