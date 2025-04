Vanityfair.it - Amalia d'Olanda, con quella tiara sulla testa realizza il sogno che aveva da bambina

La principessa d'Orange in Safiyaa al banchetto in onore del sultano dell'Oman ha sfoggiato una delle tiare più amate dalle donne della sua famiglia. Sua madre Maxima, vestita con un abito riccamente ricamato, invece ha optato per uno dei diademi più stupefacenti della collezione reale