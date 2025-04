Thesocialpost.it - “Alpini in Russia per difendere la nostra libertà”, bufera sul governatore del Piemonte Cirio: “Ripassi la storia”

Leggi su Thesocialpost.it

Le dichiarazioni del presidente della Regione, Alberto, sull’adunata degliprevista inhanno acceso un acceso dibattito politico. Secondo, l’evento sarebbe anche “un tributo ai tantiche nella campagna dihanno perso la vita per la”. Un’affermazione che ha sollevato critiche immediate.Leggi anche: Luciana Littizzetto insulta Giorgia Meloni: “Le chiederemo di non mettere il rossetto quando incontra Trump”Le reazioni di Alleanza Verdi SinistraA rispondere con fermezza sono state Valentina Cera e Alice Ravinale, esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. Per Cera,“confonde la guerra di aggressione del regime fascista con la lotta di resistenza che ci ha restituito la”. La consigliera regionale ha sottolineato che “la campagna diè stata guerra di aggressione condotta dal regime fascista insieme all’alleato nazista.