Lanazione.it - Alloggi Erp di Torre degli Agli: “Infiltrazioni e sicurezza a rischio”. La protesta degli inquilini

Firenze, 16 aprile 2025 -, “pavimenti che scricchiolano”, estranei che “con troppa facilità” si intrufolano nei garage e nella zona delle cantine per fare i loro bisogni e non solo. Non c’è pace per gliErp di via. Dopo un’attesa durata dodici anni, da gennaio-febbraio scorsi glihanno iniziato ad entrare nelle case. In tutto, sono 88 gli appartamenti. Ma, appunto, i problemi non mancano, come denunciano Annamaria, Antonella e Delia, che ci hanno accompagnato in un tour dei palazzi per mostrarci quello che proprio non va.Intanto, le. “Non è possibile che in un palazzo nuovo di zecca piova e ci sia già la muffa”, accusano gli, che ci portano in un’area comune dell’ultimo piano, dove effettivamente viene giù acqua dal tetto.