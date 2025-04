Juventusnews24.com - Allegri Milan, arrivano conferme: il nuovo ds rossonero punta sull’ex Juve! Svelata la posizione del tecnico sul suo futuro. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’allenatore exè il preferito di Igli Tare. Tutti gli aggiornamenti sul suoCome riportato da calciomercato.com, Tare ed ilsono sempre più vicini. Il direttore sportivo sarà chiamato a scegliere ilallenatore e stima molto, considerandolo insieme a Conte il mglioritaliano.L’ex, dal canto suo, avrebbe già rifiutato un paio di destinazioni arabe e sarebbe particolarmente attratto dalla possibilità di tornare ad allenare il, a cui non direbbe no. Sono settimane decisive anche per il possibile ritorno dell’allenatore toscano.Leggi suntusnews24.com