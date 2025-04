Alis 40 nuovi soci 14 consiglieri Il presidente Grimaldi Dazi Usa evitare una guerra commerciale

Leggi su Ildenaro.it

“Si è tenuto oggi il primo Consiglio direttivo didopo la straordinaria quarta edizione di Let Expo, l’evento fieristico promosso a marzo scorso dain collaborazione con Veronafiere, e ci tengo a ringraziare i numerosipresenti perché, grazie a loro e all’adesione di importantissime realtà, potremo lavorare aprogetti asativi ed imprenditoriali di grande valore per la crescita delle nostre aziende a livello nazionale ed internazionale così come potremo continuare a presentare istanze e proposte concrete alle Istituzioni”. IldiGuidocommenta così i lavori del Consiglio direttivo svolto nella sede nazionale dia Roma. “Un’asazione come la nostra – continua – ha il dovere di analizzare gli attuali scenari economici globali e, convinti che il libero commercio sia una leva determinante per la crescita e la competitività, riteniamo che una risposta coordinata ed unitaria da parte dell’Ue e l’impegno del Governo italiano nel promuovere il dialogo negoziale, anche con la visita negli Stati Uniti delGiorgia Meloni, risulteranno fondamentali per mitigare gli effetti negativi,conflitti commerciali e proteggere le nostre imprese e il prezioso export Made in Italy in un quadro di stabilità economica mondiale.