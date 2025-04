Ilnapolista.it - Alcaraz: «Cerco di non pensare a Sinner e alla vittoria. Il segreto è divertirsi»

Ora che ha una docuserie tutta per lui – “Carlos: My Way”, in uscita su Netflix – Carlosè già nella fase “vi racconto il mio lato più intimo e personale”. Anche se non ha trovato il modo e il ritmo di competere conper il vertice del tennis mondiale, nonostante abbia già vinto quattro Slam.Intervistato da Marca dice che “a Indian Wells pensavo di giocare bene e fuori dal campo ero abbastanza calmo. La sconfitta contro Draper mi ha fatto molto male. Poi sono arrivato a Miami e quella sconfitta contro Goffin è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dovevamo fermarci, sederci e vedere cosa stava succedendo. Quel momento mi è stato di grande aiuto. È dai momenti brutti che impariamo di più. Ho imparato soprattutto a concentrarmi su ciò che è importante. Ci sono molte cose a cui diamo importanza e forse in realtà non ne hanno nessuna.