Ilfattoquotidiano.it - “Al matrimonio di Walter Siti una scrittrice ha flirtato con mio marito davanti al suo, le ho detto davanti a tutti di vergognarsi”: la confessione di Caterina Balivo

, ospite di Alessia Marcuzzi a “Obbligo o Verità“, si racconta senza freni. La conduttrice di “La Volta Buona” parte dalla ferita più profonda: il rientro in Rai dopo la nascita della figlia Cora, nonché “l’ingiustizia che mi fa stare ancora più male”. “Quando sono diventata mamma per la seconda volta, di Cora, sono tornata al lavoro e non potevo allattarla e questa per me è stata una grande ingiustizia, perché ero costretta a scegliere tra tornare al lavoro e allattarla, visto che chi ha allattato sa che non è possibile allattare solo di notte”. Marcuzzi la sostiene: “Brava, rivendica il nostro diritto di essere mamme”.Poirincara: “Devo dire però che dopo un anno, un’altra conduttrice ha partorito ed è riuscita a portare sua figlia. Secondo me è perché io ho rotto talmente tanto, insultando, che si sono detti: ‘Se ricapita, facciamoglielo fare!’”.