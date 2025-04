Ilrestodelcarlino.it - Agriturismi col pienone per Pasqua: "Motori di rinascita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Posti a tavola agli sgoccioli e molti locali già sold out per unada record neglimarchigiani. Lo afferma Terranostra Marche, l’associazione che riunisce le strutture agrituristiche legate a Coldiretti, in vista delle vacanzeli che rappresentano l’avvio della bella stagione. Tra pernottamenti, pranzi e visite giornaliere, a livello nazionale si stima una crescita vicina al +10% rispetto allo scorso anno. Non manca, tra l’altro, chi si è avvantaggiato per 25 Aprile e Primo Maggio. I turisti? Prevalentemente italiani dal nord, soprattutto dalla Lombardia, per il soggiorno in camere e appartamenti messi a disposizione delle strutture e clienti locali per i pranzi die Pasquetta. Le Marche possono contare su 1.130con quasi 13mila posti letto, 651 piazzole di sosta per tende o camper e 18mila posti tavola.