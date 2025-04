Agi.it - Addio a 'Google.it', chiusi i domini nazionali. Si utilizzerà solo il suffisso '.Com'

AGI - La società di Mountain View ha annunciato un cambiamento storico per il suo motore di ricerca: la chiusura deilocali di primo livello, ovvero quelli. In Italia non sarà più possibile, dunque, digitare sul proprio browser ilo www..it, ma occorrerà ricorrere al generico www..com.ha assicurato che questo cambiamento non influirà negativamente sull'esperienza di navigazione. Al contrario, si prevede un'ottimizzazione della velocità e un miglioramento nella gestione dei contenuti multilingue. Rimane da vedere come questa mossa sarà accolta dai milioni di utenti che, per anni, hanno associato il motore di ricerca ailocali. "Nel corso degli anni, la nostra capacità di offrire un'esperienza locale è migliorata" scrivein una nota ufficiale.