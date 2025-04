Juventusnews24.com - Adani premia Vlahovic: «Contro il Lecce ha fatto due cose giuste e con il tempo giusto. Se il serbo rimane connesso alla squadra, qualcosa esce anche su questi aspetti»

di Redazione JuventusNews24ha elogiato il comportamento di Dusanil: l’attaccante della Juve habene queste dueLelepromuove Dusannella vittoria che la Juve ha conquistatoil. Ecco cosa è piaciuto all’ex calciatore, nonché opinionista nel corso della puntata di Viva El Futbol.PAROLE – «Io vogliore i due tocchi fatti giusti. Hasbagliato tanto, hasbagliato dei gol, ma io il “facciamo calcio” glielo do per i due tocchi che ha. I due assist semplici, difficili, banali sono stati fatti precisi e con il. Perché non prendiamo maiche fa sempre discutere e in questo caso sabato non hadiscutere, perché sono stato fatti giusti. Quella è una cosa che un attaccante della Juve, dell’Inter, della Roma e del Napoli deve fare.