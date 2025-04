Sport.quotidiano.net - Adamant sfida Social Osa al Pala Iseo per il sorpasso in classifica su Pordenone

Non cadere nella trappola delper sognare ilinsue andare in testa a quaranta minuti dalla fine dei play-in. Il turno infrasettimanale pre-pasquale può riservare altri cambiamenti al vertice, ma l’non dovrà sottovalutare l’impegno con laOsa, che nell’ultimo periodo ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Le due friulane Monfalcone esono infatti le vittime più recenti dei milanesi, che stasera (ore 20.15) vorranno sgambettare un’altra grande, e restare in corsa per un posto tra le migliori otto ai playoff.Dal canto loro Drigo e compagni hanno bisogno di dare continuità al bel successo contro la Sangiorgese e approfittare di un ipotetico passo falso disul complicato campo di, dove i biancazzurri inciamparono non più tardi di un mese fa, per agguantare il primo posto.