Feedpress.me - Acqua in Sicilia, "Non sarà un’estate col contagocce. Scenario serio ma non drammatico"

Leggi su Feedpress.me

L’incubo della siccità. La Protezione civile prova a delineare un quadro reale su scenari e scorte per la prossima estate: «Sulla situazione degli invasi idrici scarsamente riempiti in, è fondamentale evitare allarmismi ingiustificati – osserva il dirigente generale della Protezione civile regionale e coordinatore della cabina di regia per la siccità, Salvo Cocina – spesso generati.