Ilgiorno.it - Accolta la reliquia di Papa Wojtyla. La custodisce la chiesa dell’ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

"Non abbiate paura! Spalancate le porte a Cristo". Questa frase di, accompagnata da quello che è stato il suo motto apostolico, “Totus tuus”, affianca da ieri una“ex sanguine” del santo, conservata nelladi Circolo di Varese. A posizionarla è stato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, dopo aver presieduto la solenne eucarestia con preghiera di intercessione.Al suo fianco il parrocodon Angelo Fontana, che lo scorso 11 marzo ha ricevuto laa Cracovia. A consegnargliela il cardinale Stanislao Dziwisz, ex segretario personale di San Giovanni Paolo II. D’ora in poi sarà custodita nel luogo di culto situato all’interno, nel Monoblocco del Circolo. Unadedicata proprio aldi cui ricorrono in questo mese di aprile i vent’anni dalla scomparsa.