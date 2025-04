A Napoli da tutto il mondo in sella alle Harley Davidson sabato 26 motoraduno in piazza Mercato

Leggi su Ildenaro.it

Il mito dell’corre a26 aprile d1024 inarriva la seconda edizione “Riding Season” 2025, il tradizionale, che inaugura la stagione degli Hells Angels Mc, la banda di motociclisti nata negli Stati Uniti d’America. L’evento è aperto a tutti i tipi di moto, è patrocinato dal Comune die vede la collaborazione del Forum di Promozione del Territorio– Orefici e dell’Asso.Gio.Ca. organizzazione di volontariato che svolge le sue attività in aree a rischio del capoluogo partenopeo.La manifestazione offre a partecipanti e visitatori una giornata ricca di eventi con test drive stands, per provare le ultime novità del, ludica dal vivo e dj set. La Riding Season 2025 degli Hells Angels Mccelebra la cultura delle, la leggenda americana che attrae sempre più appassionati dail, diventata un solido volano per il turismo.