30 Notti con il mio Ex | Evento UCI Cinemas con Edoardo Leo

L’attoreLeo sarà protagonista di unUCIlegato al lancio nelle sale del film 30con il mio Ex.In occasione dell’arrivo in sala di 30con il mio Ex, commedia diretta da Guido Chiesa e distribuita da Piper Film, il circuito UCIha organizzato due serate con il cast, per presentare il film. Si comincia venerdì 18 aprile a UCI Porta di Roma, che ospiterà il regista Guido Chiesa e i protagonistiLeo e Micaela Ramazzotti a margine dello spettacolo delle ore 20:00. Il giorno dopo, presso UCI Bicocca, saràLeo a incontrare i fan prima dello spettacolo delle ore 20:30.Il cast di 30con il mio Ex, oltre ai protagonisti interpretati daLeo e Micaela Ramazzotti, conta la presenza di Gloria Harvey, Claudio Colica e Francesca Valtorta, e la partecipazione di Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Anna Bonaiuto.