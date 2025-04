Cityrumors.it - ?Seduta di crioterapia finisce in tragedia: un morto e un ferito grave

in palestra a Parigi: unper avvelenamento da azoto per la, un altro in gravi condizioniDoveva essere una normale ricerca del benessere attraverso la, una pratica sempre più diffusa. Purtroppo, però, in questo caso si è trasformata in una. Un incidente terribile, infatti, è avvenuto in una palestra del XI arrondissement di Parigi. Un episodio che ha portato alla morte di un giovane e ha messo in serio pericolo la vita di un altro.?diin: une un– Cityrumors.itIl disastro sarebbe avvenuto per un’avaria nei serbatoi di azoto liquido utilizzati per il trattamento. Secondo le prime ricostruzioni, questa avrebbe ha causato un avvelenamento da azoto che ha colpito le vittime.L’incidente si è verificato nello specifico nella palestra “On Air”, situata sul Boulevard Voltaire.