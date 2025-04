Zelensky riceve segretario Nato Rutte Grato per incrollabile sostegno

Zelensky incontrando Rutte a Odessa. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Zelensky riceve segretario Nato Rutte: Grato per incrollabile sostegno Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Odessa, 15 aprile 2025 "Non dirò che non credo di essere qua. Ci credo - ha raccontato -, perché se credi nei tuoi sogni e lo dici a voce alta, questi si realizzano". Cosìincontrandoa Odessa. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

