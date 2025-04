Zelensky Putin non vuole il cessate il fuoco

cessate il fuoco completo e incondizionato, la fine di tutti gli attacchi come quelli su Sumy, Kryvyj Rih, Dnipro, Kupjansk e Beryslav, e lungo tutta la linea del fronte. E da 34 giorni la Russia si rifiuta apertamente di cessare il fuoco. Ora – proprio come è stato per anni – Putin rimane concentrato sulla continuazione della guerra. Concentrato su attacchi come questi. Concentrato sulle uccisioni”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram.sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Zelensky “Putin non vuole il cessate il fuoco” Leggi su Unlimitednews.it KIEV (ITALPRESS) – “34 giorni fa, l’Ucraina ha risposto positivamente alla proposta degli Stati Uniti di unilcompleto e incondizionato, la fine di tutti gli attacchi come quelli su Sumy, Kryvyj Rih, Dnipro, Kupjansk e Beryslav, e lungo tutta la linea del fronte. E da 34 giorni la Russia si rifiuta apertamente di cessare il. Ora – proprio come è stato per anni –rimane concentrato sulla continuazione della guerra. Concentrato su attacchi come questi. Concentrato sulle uccisioni”. Così il presidente ucraino Volodymyrin un video su Telegram.sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)Unlimited News - Notizie dal mondo

