Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Aprile 2025

Microsoft ha annunciato in questi minuti la seconda ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass di questo mese di Aprile 2025, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series X|S, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming.

Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno il Game Pass nel corso di questo mese:

Grand Theft Auto V (Cloud, Console, and PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Neon White (Console) – April 16
Now with Game Pass Standard

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Cloud, Console, and PC) – April 16
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Crime Scene Cleaner (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – April 17
Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Tempopo (Cloud, Console, and PC) – April 17
Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – April 24
Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Towerborne (Game Preview) (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – April 29
Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Far Cry 4 (Cloud, Console, and PC) – April 30
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Anno 1800 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – May 1
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Console, and PC) – May 1
Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dredge (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – May 6
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

EA Sports NHL 25 (Cloud and Xbox Series X|S) – Available now
Game Pass Ultimate

Leaving April 30:
Have a Nice Death (Cloud, Console, and PC)
Kona II Brume (Cloud, Console, and PC)
Sniper Elite 5 (Cloud, Console, and PC)
The Last Case of Benedict Fox (Cloud, Console, and PC)
Thirsty Suitors (Cloud, Console, and PC)
The Rewinder (Cloud, Console, and PC)

