Witkoff Intesa ruota su 5 territori Lavrov avverte Difficile concordare su tutto La diretta

Ilgiornale.it - Witkoff: "Intesa ruota su 5 territori". Lavrov avverte: "Difficile concordare su tutto" | La diretta Leggi su Ilgiornale.it Tra raid e sciami di droni continua la guerra in Ucraina. Ma si muove anche la diplomazia. L'inviato della Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la pace"

Potrebbe interessarti anche:

"Non si ripeta la storia": domenica di proteste in Germania contro l'intesa Cdu-Afd

Le manifestazioni seguono l'approvazione al Bundestag di una mozione sui migranti che ha visto il voto congiunto di Cdu e Afd

Intesa San Paolo premia la svolta sostenibile di 10 aziende venete, la metà sono padovane

Ha fatto tappa in Veneto “Crescibusiness Progettiamo Sostenibilein Tour”, la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del ...

Elezioni in Campania, centristi, prove di intesa: «Uniti siamo più forti»

«Uniti siamo più forti». È questo il concetto con cui prova a muoversi l?area centrista e riformista della coalizione di centrosinistra. L?obiettivo è...

Scrive rainews.it: Inviato Usa Witkoff incontra Putin - L'inviato di Trump, Steve Witkoff, è in Russia, a San Pietroburgo, dove è in corso l'incontro con Vladimir Putin. In precedenza, il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, aveva riferito ...

lanuovasardegna.it comunica: Mo: media, 'Witkoff ha proposto tregua 50 giorni in cambio di 5 ostaggi vivi' - Doha, 13 mar. (Adnkronos) - In seguito alla visita in Qatar dell'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff ... che si possa raggiungere un'intesa".

Si apprende da informazione.it: Steve Witkoff, chi è il braccio destro di Trump che oggi incontrerà Putin - Il presidente russo Vladimir Putin ha sorpreso tutti decidendo di incontrare a Mosca l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff. Il colloquio, riservato, ruota attorno alle condizioni che ...