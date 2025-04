Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaun incidente sulla regionale di Fiuggi in prossimità del Bivio per San Vito è la causa delle code nei due sensi di marcia È attivo il senso unico alternato ci spostiamo sulla Nomentana per un incidente verificatosi all'altezza di Colleverde ci sono ripercussioni di traffico code da raccordo anulare alla rotonda per via Palombarese verso Mentana è su via Rinaldo D'Aquino nello stesso tratto nei due casi verso Mentana e versoda via Monte Cervino alla rotonda per via Palomba gli altri notizie cantieri proseguono i lavori sulla tratto Urbano dellaTeramo a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani 16 aprile tratto chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio direzione raccordo anulare attenzione alla segnaletica sul posto restiamo nell'ambito dei Cantieri ma ci spostiamo sull'autostradaNapoli per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia chiusura notturna del casello di Ferentino in entrata verso Napoli da tipo di questa sera fino alle 6 di domani mattina in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Frosinone in chiusura Il meteo è allerta gialla quella diramata dalla Protezione Civile deldalla di domani mercoledì 16 e per le successive 24-36 ore Si prevedono sul20 da forti a burrasca dai quadranti meridionali sui settori costieri con possibili mareggiate lungo le coste esposte da Gina e Afra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione anche solo messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.