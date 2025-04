Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione via Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con A1 Firenzedove abbiamo code per incidente tra Ponzanono il bivio con la diramazionenord versocode per incidente anche sulla Salaria 3 fonte di papà e Settebagni sempre verso la capitale sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti tra Aurelia e Pontina in esterna abbiamo code a tratti tra diramazionenord e Tiburtina traffico intenso Concordo sul tratto Urbano della A24 dal raccordo al bivio con la tangenziale est verso il centro mette in senso opposto code tra Tor Cervara e raccordo tratti anche sulla-fiumicino tra raccordo via del Cappellaccio verso l'Eur in direzione del raccordo cose su via Aurelia da Malagrotta sulla Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri e sulla Flaminia all'altezza di Colle delle Rose e su via Appia dall'aeroporto di Ciampino cosa traffico sulla Cassia te l'ho già te la Giustizia nei due sensi sulla Colombo code a tratti tra via Wolf Ferrari e raccordo verso l'euro e sulla Pontina code per traffico intenso tra Castelno il raccordo sempre verso EUR di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione un servizio dellahttps://storage.