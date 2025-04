Usa Putin vuole patto pace permanente

Putin sarebbe aperto a un accordo di "pace permanente" con l'Ucraina. "La richiesta di Putin è di raggiungere una pace permanente", ha detto Witkoff, che nei giorni scorsi in Russia ha incontrato per la terza volta il presidente. "Al di là del cessate il fuoco -sottolinea- abbiamo ottenuto una risposta", anche se "c'è voluto un po' di tempo per arrivare a questo risultato". "Utile e stimolante" l'incontro con Putin e i suoi 2 consiglieri di punta. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.04 In un'intervista trasmessa da Fox News, l'inviato Usa Witkoff ha detto chesarebbe aperto a un accordo di "" con l'Ucraina. "La richiesta diè di raggiungere una", ha detto Witkoff, che nei giorni scorsi in Russia ha incontrato per la terza volta il presidente. "Al di là del cessate il fuoco -sottolinea- abbiamo ottenuto una risposta", anche se "c'è voluto un po' di tempo per arrivare a questo risultato". "Utile e stimolante" l'incontro cone i suoi 2 consiglieri di punta.

