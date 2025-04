Ucraina Berlino apre all’invio dei supermissili Taurus a Kiev La reazione russa Statene fuori

reazione da parte della Russia, che accusa l’Europa di voler alimentare il conflitto in corso in Ucraina. Merz, in un’intervista televisiva, si è detto «aperto» all’invio dei missili a lungo raggio Taurus all’esercito ucraino, affermando che dopo tre anni di guerra, Kiev deve uscire dalla difensiva.Leggi anche: Zelensky: “Soldati cinesi nel Donetsk al fianco dei russi, due catturati”Peskov: “Europa contraria alla pace”Di prima mattina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dato il tono alla giornata: «Il signor Merz si appresta a compiere passi che porteranno solo ad un’ulteriore escalation intorno all’Ucraina. Vediamo posizioni simili anche in altre capitali europee, non inclini a negoziati di pace». Thesocialpost.it - Ucraina, Berlino apre all’invio dei supermissili Taurus a Kiev. La reazione russa: “Statene fuori” Leggi su Thesocialpost.it Il Cremlino non nasconde la sua irritazione. Le recenti dichiarazioni di Friedrich Merz, leader della CDU e futuro cancelliere tedesco, hanno suscitato una durada parte della Russia, che accusa l’Europa di voler alimentare il conflitto in corso in. Merz, in un’intervista televisiva, si è detto «aperto»dei missili a lungo raggioall’esercito ucraino, affermando che dopo tre anni di guerra,deve uscire dalla difensiva.Leggi anche: Zelensky: “Soldati cinesi nel Donetsk al fianco dei russi, due catturati”Peskov: “Europa contraria alla pace”Di prima mattina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dato il tono alla giornata: «Il signor Merz si appresta a compiere passi che porteranno solo ad un’ulteriore escalation intorno all’. Vediamo posizioni simili anche in altre capitali europee, non inclini a negoziati di pace».

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia»

È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ...

Inviato Usa Kellogg: "Dividere l'Ucraina come Berlino dopo il 1945, l'est alla Russia e forze franco-britanniche a ovest" - confermate anticipazioni del GdI

Quanto detto da Kellogg anticipa quanto già scritto dal Giornale d'Italia sul tema della divisione in 2 dell'Ucraina. L'inviato Usa ha poi smentito: "Nelle discussioni sulla spartizione, mi ...

“Ucraina come Berlino dopo la guerra”: sconcerto per la proposta del generale Usa

“Spartire l’Ucraina come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale.” È bastata questa frase, pronunciata dal generale Keith Kellogg in un’intervista al Times, a far tremare le cancellerie europee e a ...