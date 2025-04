Ilfogliettone.it - Trump contro Harvard: la battaglia per il controllo dell’università più prestigiosa d’America

Era solo questione di tempo prima che lo stra Donalde il mondo accademico raggiungesse il punto di rottura. Ora è ufficiale: la Casa Bianca ha deciso di colpire l’università didove fa più male, congelando oltre 2 miliardi di fondi federali.Le richieste cheha detto “no”Immaginatevi questa scena: il governo federale che bussa alla porta di una delle istituzioni più antiche e rispettatecon una lista di richieste degna di un regime autoritario:Chiudere i programmi sulla diversitàCambiare le regole di ammissione per favorire il “merito”Dare la caccia agli studenti immigratiVietare le mascherine durante le protesteha risposto con un secco “no, grazie”. E ora paga il prezzo.Garber non molla: “Questa è censura”Alan Garber, presidente di, non ha usato giri di parole: “Non permetteremo a nessun governo di trasformare questa università in una macchina propagandistica”.