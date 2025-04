Trovare la chiave del Wi Fi con WPA WPS Tester per Android

Leggi su .com

E' di un italiano l'applicazione più facile da usare e più efficace per scoprire password di reti Wifi usando un cellulare, senza nemmeno bisogno di fare il root del sistema.L'applicazione, piuttosto celebre e popolare da diversi anni, si chiama WPS WPAdi Alessandro Sangiorgi ed ha come scopo primario quello di controllare che la propria wifi di casa o, meglio, che il router utilizzato per gestire la rete non sia vulnerabile ai bug conosciuti che rendono semplice scoprire la password.Per esempio sfrutta il problema di sicurezza della tecnologia WPS, quella cioè che permette di connettere un dispositivo semplicemente con un tasto oppure utilizzando il PIN.L'applicazione usa un algoritmo per scoprire i PIN conosciuti sfruttando dei bug di sicurezza dei router più vecchi e tenta, al contempo, di scoprire la password predefinita che viene assegnata al router dal produttore, quella che viene usata per il primo accesso alla rete (ed anche le volte successive se non è mai stata cambiata).