Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità alnon molti gli spostamenti registrati in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di Elia quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare tangenziale e consolari questa notte a partire dalle ore 22 è in programma la chiusura della galleria pasa nelle due direzioni Ci troviamo tra Piazza della Rovere porta Cavalleggeri quindi a ridosso di San Pietro la riapertura domani alle ore 5 sul Raccordo Anulare questa notte tra le ore 21 e le ore 6 chiuso lo svincolo La Rustica per chi viaggia in carreggiata interna quindi per uscire per le prove niente da Tiburtina e per entrare sul raccordo in direzione Appia lavori sono in programma questa notte sulla A1Napoli dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra il bivio per la diramazioneSud del Bivio con laL'Aquila in direzione di Firenze da Napoli Sara deviato obbligatoriamente sulla diramazioneSud orari apertura dell'autostrada è prevista domani mattina alle ore 6 maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito