Torre Annunziata La Giunta approva il regolamento Case a un euro

Giunta comunale ha approvato il regolamento per la cessione agevolata degli immobili non abitati, conosciuto come "Case a un euro". L'iniziativa, proposta dall'assessore al patrimonio Luisa Nastri, ha come obiettivo quello di contrastare l'abbandono da parte della popolazione del centro storico e rivitalizzare così le aree in difficoltà.Il regolamento ha lo scopo di valorizzare gli immobili nel centro storico cittadino, restituirli alla loro funzione, in primis quella abitativa, permettendo a coloro che aderiscono all'iniziativa di contribuire al raggiungimento di un interesse pubblico che è la rigenerazione del territorio e il recupero del tessuto urbano."Nel centro storico ci sono tanti immobili abbandonati e diversi edifici in pessime condizioni.

