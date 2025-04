The Bondsman la recensione Kevin Bacon contro i demoni del suo passato più che quelli del inferno

Comingsoon.it - The Bondsman, la recensione: Kevin Bacon contro i demoni (del suo passato, più che quelli dell'inferno) Leggi su Comingsoon.it Più che una serie (in senso contemporaneo), un telefilm: un prodotto rétro, che non si prende troppo sul serio, che azzecca ambientazioni e toni: certo, se vi interessa la dimensione horror lasciate stare, perché qui si parla di personaggi e legami familiari.

The Bondsman, la recensione: Kevin Bacon torna in una serie che ammicca a Supernatural e Preacher

Anticonformista, country e splatter: il ritorno in tv dell'ex star di The Following è all'insegna della comicità horror e dell'intrattenimento action. Una goduria. In streaming su Prime Video. Era da ...

The Bondsman, la recensione: Un patto col diavolo, una seconda chance e tanto sangue

La serie: The Bondsman, 2024. Creata da: Grainger David. Cast: Kevin Bacon, Jennifer Nettles, Damon Herriman, Beth Grant, Maxwell Jenkins, Jolene Purdy. Genere: Horror soprannaturale, commedia ...

Companion, recensione: la relazione tossica tra Jack Quaid e Sophie Thatcher funziona a metà

La nostra recensione di Companion, fanta-thriller romantico di Drew Hancock con Jack Quaid e Sophie Thatcher su intelligenza artificiale, relazioni tossiche e non solo: un po’ troppo dichiarato il ...

Lo riporta movieplayer.it: The Bondsman, la recensione: Kevin Bacon torna in una serie che ammicca a Supernatural e Preacher - Anticonformista, country e splatter: il ritorno in tv di Kevin Bacon è all'insegna della comicità horror e dell'intrattenimento action in The Bondsman. Una goduria dal 3 aprile su Prime Video.

Riporta filmpost.it: The Bondsman: recensione della nuova serie con Kevin Bacon - The Bondsman recensione della serie con Kevin Bacon. Una horror comedy bizzarra e insolita ma non abbastanza originale da essere memorabile.

Scrive wired.it: The Bondsman su Prime Video è un'interessante operazione nostalgia tra presenze demoniache e humor - A sessantasei anni suonati Kevin Bacon ammazza ancora mostruosità come non ci fosse un domani: è la buona notizia, non la sola, di The Bondsman, la serie comedy-horror su Prime Video che coniuga ...