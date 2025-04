Studentessa e modella per passione Eleonora è rimasta vittima assieme al compagno di un tragico incidente stradale Entrambi sono morti sul colpo in Basilicata La ragazza era di Sabaudia

tragico capitolo si aggiunge alla lunga lista di incidenti sulle strade italiane. A perdere la vita, nella notte tra il 13 e il 14 aprile, sono stati Eleonora Barberio, 24 anni, e il suo fidanzato Giuseppe Cecca, 31 anni. La giovane coppia stava rientrando dalla Puglia quando, lungo la strada statale 655 Bradanica, si è verificato l’impatto frontale con un autoarticolato. Per Entrambi non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.Una giovane vita spezzata: Eleonora tra studio, sogni e famigliaEleonora, originaria della provincia di Latina e residente a Sabaudia, era Studentessa di Podologia all’Università La Sapienza di Roma, ma coltivava anche la passione per la moda lavorando come modella. Una giovane donna solare, impegnata, con radici forti: la sua famiglia è molto conosciuta nel capoluogo pontino, dove gestisce un banco al mercato annonario di via Don Minzoni. Dayitalianews.com - Studentessa e modella per passione, Eleonora è rimasta vittima, assieme al compagno, di un tragico incidente stradale. Entrambi sono morti sul colpo in Basilicata. La ragazza era di Sabaudia Leggi su Dayitalianews.com Un altrocapitolo si aggiunge alla lunga lista di incidenti sulle strade italiane. A perdere la vita, nella notte tra il 13 e il 14 aprile,statiBarberio, 24 anni, e il suo fidanzato Giuseppe Cecca, 31 anni. La giovane coppia stava rientrando dalla Puglia quando, lungo la strada statale 655 Bradanica, si è verificato l’impatto frontale con un autoarticolato. Pernon c’è stato nulla da fare:sul.Una giovane vita spezzata:tra studio, sogni e famiglia, originaria della provincia di Latina e residente a, eradi Podologia all’Università La Sapienza di Roma, ma coltivava anche laper la moda lavorando come. Una giovane donna solare, impegnata, con radici forti: la sua famiglia è molto conosciuta nel capoluogo pontino, dove gestisce un banco al mercato annonario di via Don Minzoni.

Potrebbe interessarti anche:

Aurora Bellini, chi era la studentessa 19enne morta sul traghetto durante la gita: la sorella gemella e la passione per il pattinaggio

Una gita con gli amici, la voglia di divertirsi e poi la tragedia. La Maremma è in lutto per la tragica morte di Aurora Bellini, la studentessa venuta a mancare mentre si trovava...

Autopsia Sara Campanella, studentessa uccisa da Stefano Argentino con 5 coltellate: il risultato dell'esame

L’autopsia ha confermato che Sara Campanella è morta dissanguata dopo cinque coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli

Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione ...