Stellantis il tribunale di Torino dichiara ammissibile la class action per i proprietari di Citroen C3 e DS3

proprietari di veicoli con airbag difettosi. A stabilirlo è stato il Tribunale di Torino, che ha dichiarato ammissibile l’azione collettiva promossa da Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), affiancata da Codacons, Adusbef, Altroconsumo, Movimento Consumatori, Adiconsum e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.Leggi anche: Stellantis, da Meloni a Schlein polemiche sul no di Elkann“Finalmente una buona notizia per tutti i consumatori rimasti coinvolti nella vicenda Stellantis relativa agli airbag difettosi”, ha commentato Martina Donini, presidente nazionale di Udicon. “Abbiamo puntato l’attenzione sulle condotte che hanno compromesso i diritti dei consumatori: chi guida un veicolo deve stare al sicuro. Se c’è una campagna di richiamo, ci vuole certezza sui tempi di riparazione e sull’assegnazione dei veicoli sostitutivi”. Thesocialpost.it - Stellantis: il tribunale di Torino dichiara ammissibile la class action per i proprietari di Citroen C3 e DS3 Leggi su Thesocialpost.it Via libera alla class action per idi veicoli con airbag difettosi. A stabilirlo è stato il Tribunale di, che hatol’azione collettiva promossa da Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), affiancata da Codacons, Adusbef, Altroconsumo, Movimento Consumatori, Adiconsum e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.Leggi anche:, da Meloni a Schlein polemiche sul no di Elkann“Finalmente una buona notizia per tutti i consumatori rimasti coinvolti nella vicendarelativa agli airbag difettosi”, ha commentato Martina Donini, presidente nazionale di Udicon. “Abbiamo puntato l’attenzione sulle condotte che hanno compromesso i diritti dei consumatori: chi guida un veicolo deve stare al sicuro. Se c’è una campagna di richiamo, ci vuole certezza sui tempi di riparazione e sull’assegnazione dei veicoli sostitutivi”.

