Stellantis Elkann In Europa e negli Usa l’Automotive è sotto pressione

TORINO (ITALPRESS) – "Vorrei iniziare dicendo che il 2024 non è stato un buon anno per Stellantis. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più deludente". È con queste parole che John Elkann, presidente di Stellantis, oggi ad Amsterdam ha aperto l'assemblea degli azionisti.Un breve discorso in cui Elkann ha parlato della situazione attuale del Gruppo e delle questioni che riguardano il mercato mondiale dell'Automotive. Dopo l'addio del Ceo Carlos Tavares "il Comitato esecutivo ad interim, che il Consiglio mi ha chiesto di presiedere, ha lavorato con tutti i nostri team nella gestione quotidiana dell'azienda. Sono state intraprese azioni importanti e decisive per garantire che Stellantis sia nella posizione più forte possibile quando verrà nominato il nostro nuovo CEO.

