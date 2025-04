Stefano Tacconi ai Quartieri Spagnoli l8217omaggio dello storico portiere della Juve a Maradona

Quartieri Spagnoli, Stefano Tacconi rende omaggio a Maradona, ricordando la sua leggendaria punizione del 1985. Leggi su Fanpage.it Nel cuore deirende omaggio a, ricordando la sua leggendaria punizione del 1985.

Napoli, Stefano Tacconi commuove tutti al murale di Maradona ai quartieri Spagnoli. Tacconi in visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli: "Mi ha sempre rispettato". Napoli, la visita di Stefano Tacconi al Murale di Maradona: «Che amicizia con Diego». L'ex portiere Stefano Tacconi in visita al Murales Maradona: la foto.

Nota di msn.com: Tacconi: "Fui vicino al Napoli, vi svelo cosa risposi. Stamattina ai Quartieri Spagnoli per Maradona" - Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista nel corso della trasmissione Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: ...