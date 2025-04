Spezia Cosenza a Pasquetta biglietti in vendita senza Eagle Card

Spezia, 15 aprile 2025 – Dopo le decisioni definite da parte delle autorità di pubblica sicurezza, lo Spezia calcio comunica che la vendita dei tagliandi per la sfida contro il Cosenza, in programma lunedì 21 aprile, alle 15, sul terreno dello stadio 'Alberto Picco', dalle 17 di oggi diventerà libera. Pertanto, per l'acquisto dei tagliandi, non vi sarà obbligo di Eagle Card. Sarà possibile acquistare i tagliandi: online e nei punti vendita Vivaticket del territorio; alla biglietteria ufficiale dello Spezia calcio, posta sotto il settore Distinti, venerdì 18 aprile dalle 16 alle 19 e sabato 19 aprile dalle 10 alle 13; al botteghino lato Curva Ferrovia, il giorno della gara, lunedì 21 aprile, dalle 11 fino al fischio d'inizio. Per prenotare il posto in sala hospitality occorre scrivere a hospitality@Speziacalcio. Lanazione.it - Spezia-Cosenza a Pasquetta, biglietti in vendita senza Eagle Card Leggi su Lanazione.it La, 15 aprile 2025 – Dopo le decisioni definite da parte delle autorità di pubblica sicurezza, localcio comunica che ladei tagliandi per la sfida contro il, in programma lunedì 21 aprile, alle 15, sul terreno dello stadio 'Alberto Picco', dalle 17 di oggi diventerà libera. Pertanto, per l'acquisto dei tagliandi, non vi sarà obbligo di. Sarà possibile acquistare i tagliandi: online e nei puntiVivaticket del territorio; alla biglietteria ufficiale dellocalcio, posta sotto il settore Distinti, venerdì 18 aprile dalle 16 alle 19 e sabato 19 aprile dalle 10 alle 13; al botteghino lato Curva Ferrovia, il giorno della gara, lunedì 21 aprile, dalle 11 fino al fischio d'inizio. Per prenotare il posto in sala hospitality occorre scrivere a hospitality@calcio.

