Spara ai carabinieri al posto di blocco arrestato

Sparatoria a Pisa la sera del 12 aprile 2025. Un uomo è stato arrestato e un altro denunciato. E' accaduto durante un posto di blocco dei carabinieri. Gli uomini dell'Arma hanno fermato un'auto con a bordo tre uomini: uno – secondo quanto riportato dagli investigatori – avrebbe Sparato verso i militari mentre cercava di fuggire e di sottrarsi proprio ai controlli. Un tentativo con l'arma, il suo, per fortuna andato a vuoto. Il guidatore, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il passeggero è stato però raggiunto dai carabinieri e fermato. E quindi arrestato. L'udienza di convalida si è già svolta e l'uomo resta in carcere. Sull'operazione si sono svolte indagini, coordinate dalla procura della Repubblica, in silenzio in questi giorni. Solo oggi la notizia è stata diffusa.

