Spaccio rete sgominata a Poggibonsi In campo cento carabinieri

Poggibonsi (Siena), 15 aprile 2025 – Cinque custodie cautelari in carcere e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sono state notificate dai carabinieri di Siena ad altrettanti indagati a seguito di un’indagine condotta dai militari del Radiomobile di Poggibonsi tra febbraio e ottobre 2024. Al centro dell’indagine un vasto giro di Spaccio di droga. Secondo l’ipotesi accusatoria l’attività di Spaccio sarebbe avvenuta tra i vicoli del centro storico di Poggibonsi, con clienti che arrivavano anche da altri comuni della Valdelsa senese; la rete di Spaccio avrebbe sfruttato anche la posizione “strategica” delle abitazioni degli indagati, situate nel centro storico della città. Al centro dell’indagine in particolare c’è un indagato che sarebbe stato una figura cardine poiché avrebbe rifornito altri connazionali, dediti invece soltanto allo Spaccio al dettaglio. Lanazione.it - Spaccio, rete sgominata a Poggibonsi. In campo cento carabinieri Leggi su Lanazione.it (Siena), 15 aprile 2025 – Cinque custodie cautelari in carcere e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sono state notificate daidi Siena ad altrettanti indagati a seguito di un’indagine condotta dai militari del Radiomobile ditra febbraio e ottobre 2024. Al centro dell’indagine un vasto giro didi droga. Secondo l’ipotesi accusatoria l’attività disarebbe avvenuta tra i vicoli del centro storico di, con clienti che arrivavano anche da altri comuni della Valdelsa senese; ladiavrebbe sfruttato anche la posizione “strategica” delle abitazioni degli indagati, situate nel centro storico della città. Al centro dell’indagine in particolare c’è un indagato che sarebbe stato una figura cardine poiché avrebbe rifornito altri connazionali, dediti invece soltanto alloal dettaglio.

