Sorpresa Fabregas addio Como firma per una big

Fabregas conquista la Serie A e non solo. Il tecnico spagnolo sta ricevendo tanti apprezzamenti per il gran lavoro svolto sulla panchina del Como.Dopo la promozione in massima serie, una salvezza pressoché tranquilla esprimendo un calcio mai rinunciatario e una mentalità da big. Quella che aveva da calciatore, qualcuno se l’è scordato ma per anni fu uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il meglio di sé lo ha indubbiamente dato all’Arsenal.Il Como, la fine e l’inizio di FabregasLa carriera da tecnico l’ha iniziata appena messi gli scarpini al chiodo, partendo da dove l’aveva finita. 17 partite in tutto con la maglia lariana e in una società tra le più ricche al mondo. D’Italia sicuramente, coi fratelli Hartono che non ci hanno pensato due volte ad affidargli la squadra. Leggi su Sportface.it Le ultime sul futuro del tecnico spagnolo tra le rivelazioni della Serie A di quest’annoconquista la Serie A e non solo. Il tecnico spagnolo sta ricevendo tanti apprezzamenti per il gran lavoro svolto sulla panchina del.Dopo la promozione in massima serie, una salvezza pressoché tranquilla esprimendo un calcio mai rinunciatario e una mentalità da big. Quella che aveva da calciatore, qualcuno se l’è scordato ma per anni fu uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il meglio di sé lo ha indubbiamente dato all’Arsenal.Il, la fine e l’inizio diLa carriera da tecnico l’ha iniziata appena messi gli scarpini al chiodo, partendo da dove l’aveva finita. 17 partite in tutto con la maglia lariana e in una società tra le più ricche al mondo. D’Italia sicuramente, coi fratelli Hartono che non ci hanno pensato due volte ad affidargli la squadra.

Potrebbe interessarti anche:

Inter, l’annuncio sull’addio di Inzaghi: nuova panchina a sorpresa

L’Inter di Simone Inzaghi in corsa per tutto nel finale di stagione, ma non ci sono certezze sulla permanenza dell’allenatore: annuncio sulla possibile svolta Inizia un’altra settimana molto ...

Fabregas, addio alla Serie A? L’assalto estero al tecnico spagnolo: dove potrebbe allenare

Cesc Fabregas potrebbe davvero lasciare la Serie A? Un club fuori dall’Italia ha messo gli occhi sul tecnico spagnolo: ecco di quale si tratta Fabregas, addio alla Serie A? Dove potrebbe allenare ...

Como, diramata la lista dei convocati di Fabregas in vista della gara contro la Roma: convocazione a sorpresa per un giocatore

Per la gara dell’Olimpico Fabregas ha convocato anche l’ex giocatore di Everton e Tottenham: i dettagli Il Como oggi alle 18 siderà la Roma di Caludio Ranieri all’Olimpico e la squadra di Cesc ...

Erede Guardiola, il Manchester City ha scelto un allenatore della Serie A. Euforia e tattica: è sorpresa Como. Sky - Como a sorpresa su Rashford, Fabregas fa leva su un ex compagno di squadra. Nico Paz-Inter, annuncio a sorpresa: "Se lo merita". La sua “4” e un «Grazie». Tutti pazzi per Fabregas. Cesc Fabregas dice addio al calcio ma resta in Italia: vivrà la sua prima esperienza da allenatore. Ne parlano su altre fonti

Segnala tuttomercatoweb.com: Lipsia su Fabregas, per strapparlo al Como c'è bisogno di un indennizzo economico - Il Como ha fatto sapere già a più riprese di non vedere un futuro prossimo in panchina senza Cesc Fabregas, ma ciononostante i rumors di mercato che vedono protagonista l'allenatore spagnolo non ...

Come scrive milannews24.com: Nuovo allenatore Milan, tifosi completamente spiazzati! Prende quota quel nome a sorpresa ma… Ultimissime - Nuovo allenatore Milan, a sorpresa sale il nome di Cesc Fabregas per la prossima stagione: il tecnico ha però le quote societarie del Como Come riferito dal Corriere dello Sport, nella corsa alla ...

msn.com comunica: Fabregas, la vittoria del Como è importantissima - COMO, 13 APR – “È stata una vittoria importantissima per noi, la prestazione della squadra nei primi 60 minuti è stata da grande”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria contro il Tori ...