Thesocialpost.it - Scossa di terremoto improvvisa in Italia, tanta paura tra gli abitanti

Leggi su Thesocialpost.it

Due scosse disono state registrate nella notte e nella prima mattinata in, provocando una certa apprensione tra la popolazione, nonostante la modesta intensità. Gli eventi sismici, entrambi di magnitudo 2.1, sono stati avvertiti chiaramente in alcune aree circostanti, ma non si segnalano danni a persone o cose.Il primo sisma si è verificato alle 2:06, mentre una secondaè stata rilevata alle 7:21. In entrambi i casi, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), i terremoti si sono prodotti a scarsa profondità, rispettivamente a 3 e 2 chilometri, rendendoli più percepibili dalla popolazione.L’epicentro è stato individuato a breve distanza dal centro abitato di Zafferana Etnea, nel territorio etneo, dove ilè stato avvertito non solo nel comune principale ma anche nei paesi limitrofi.